Какая боль: «Рубин» разгромил «Крылья Советов» со счетом 5:0 в Турции

«Рубин» разгромил самарские «Крылья Советов» со счетом 5:0 в контрольной игре на сборах в турецком Белеке.

Место в воротах занял Юрий Дюпин, а нападающий Виталий Лисакович впервые вышел в стартовом составе казанской команды. Стоит также отметить, что у самарцев на поле с первых минут появился Иван Игнатьев, отданный казанским клубом в аренду.

С первых же минут «Рубин» начал с прессинга, а также постоянного давления на ворота соперника. После очередного отбора мяча на чужой половине поля, голом на 19-й минуте отметился Андерс Дрейер. Чуть позже датчанин оформил дубль, добив свой же неудачный удар с одиннадцатиметрового. Также в первом тайме из-за травмы поле был вынужден покинуть Хвича Кварацхелия. Грузина заменил Константин Кучаев, для которого эта игра стала дебютной в футболке «Рубина».

После перерыва «Рубин» продолжил наращивать давление. Спустя 7 минут после начала второго тайма хет-трик оформил Андерс Дрейер, а спустя еще пару минут Хван Ин Бом довел счет до крупного. Точку в игре поставил Георгий Зотов с передачи все того же Андерса Дрейера, который к трем мячам прибавил еще и голевую передачу. Итоговый счет – 5:0.

Стоит отметить, что эта победа стала для казанской команды первой на тренировочном сборе. Ранее подопечные Слуцкого четыре раза подряд сыграли вничью.

Третий заключительный сбор казанцев продлится до 24 февраля. В ходе него у клуба запланировано еще 3 контрольных матча против «Динамо», ЦСКА и казахстанского «Тобола».

Первый официальный матч после зимнего перерыва рубиновые проведут 28 февраля в Санкт-Петербурге против «Зенита».

Казанский клуб с 22 очками в 18 матчах занимает 10-е место в турнирной таблице Российской Премьер-лиги сезона–2021/2022.

«Рубин» - «Крылья Советов» - 5:0 (2:0, 3:0)

Состав «Рубина» в первом тайме: Дюпин – Самошников, Уремович, Бегич, Ломовицкий – Мусаев, Ин Бом, Хакшабанович – Дрейер, Кварацхелия, Лисакович.

Состав «Рубина» во втором тайме: Дюпин – Зотов, Тесленко, Уремович, Савицкий – Апшацев, Игнатьев, Кучаев – Дрейер, Зуев, Лисакович.

1:0 – А. Дрейер, 19 мин.

2:0 – А. Дрейер, 43 мин.

3:0 – А. Дрейер, 52 мин.

4:0 – Х. Ин Бом, 56 мин.

5:0 – Г. Зотов, 75 мин.