Какая боль: «Рубин» разгромил «Крылья Советов» со счетом 5:0 в Турции
«Рубин» разгромил самарские «Крылья Советов» со счетом 5:0 в контрольной игре на сборах в турецком Белеке.
Место в воротах занял Юрий Дюпин, а нападающий Виталий Лисакович впервые вышел в стартовом составе казанской команды. Стоит также отметить, что у самарцев на поле с первых минут появился Иван Игнатьев, отданный казанским клубом в аренду.
С первых же минут «Рубин» начал с прессинга, а также постоянного давления на ворота соперника. После очередного отбора мяча на чужой половине поля, голом на 19-й минуте отметился Андерс Дрейер. Чуть позже датчанин оформил дубль, добив свой же неудачный удар с одиннадцатиметрового. Также в первом тайме из-за травмы поле был вынужден покинуть Хвича Кварацхелия. Грузина заменил Константин Кучаев, для которого эта игра стала дебютной в футболке «Рубина».
После перерыва «Рубин» продолжил наращивать давление. Спустя 7 минут после начала второго тайма хет-трик оформил Андерс Дрейер, а спустя еще пару минут Хван Ин Бом довел счет до крупного. Точку в игре поставил Георгий Зотов с передачи все того же Андерса Дрейера, который к трем мячам прибавил еще и голевую передачу. Итоговый счет – 5:0.
Стоит отметить, что эта победа стала для казанской команды первой на тренировочном сборе. Ранее подопечные Слуцкого четыре раза подряд сыграли вничью.
Третий заключительный сбор казанцев продлится до 24 февраля. В ходе него у клуба запланировано еще 3 контрольных матча против «Динамо», ЦСКА и казахстанского «Тобола».
Первый официальный матч после зимнего перерыва рубиновые проведут 28 февраля в Санкт-Петербурге против «Зенита».
Казанский клуб с 22 очками в 18 матчах занимает 10-е место в турнирной таблице Российской Премьер-лиги сезона–2021/2022.
«Рубин» - «Крылья Советов» - 5:0 (2:0, 3:0)
Состав «Рубина» в первом тайме: Дюпин – Самошников, Уремович, Бегич, Ломовицкий – Мусаев, Ин Бом, Хакшабанович – Дрейер, Кварацхелия, Лисакович.
Состав «Рубина» во втором тайме: Дюпин – Зотов, Тесленко, Уремович, Савицкий – Апшацев, Игнатьев, Кучаев – Дрейер, Зуев, Лисакович.
1:0 – А. Дрейер, 19 мин.
2:0 – А. Дрейер, 43 мин.
3:0 – А. Дрейер, 52 мин.
4:0 – Х. Ин Бом, 56 мин.
5:0 – Г. Зотов, 75 мин.