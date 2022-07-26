news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
Спорт
26 июля 2022  13:51

«Рубин» подписал контракт с рэпером Нурминским: он будет выступать за медиакоманду клуба

news_top_970_100

Татарстанский певец Альберт Шарафутдинов, более известный под псевдонимом «Нурминский», подписал контракт с медиакомандой казанского «Рубина». 

«Первый медийный футболист МФК "Рубин". Но не последний. Не так-то просто в нашем городе отыскать большого артиста, который готов биться на поле в каждом матче. Но мы это сделали!» – говорится в заявлении пресс-службы команды.

За «рубиновых» Шарафутдинов будет выступать под номером «105».

Стоит отметить, что МФК «Рубин» – это медикоманда казанского клуба, основанная весной этого года. С большой долей вероятности первый в России медиа-футбольный клуб, основанный на базе профессионального, примет участие во втором сезоне Медиафутбольной Лиги (МФЛ).

Ранее сообщалось о том, что состав МФК «Рубин» также может пополнить бывший нападающий казанского клуба Александр Бухаров.

#фк рубин #футбол
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100