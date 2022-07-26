«Рубин» подписал контракт с рэпером Нурминским: он будет выступать за медиакоманду клуба

Татарстанский певец Альберт Шарафутдинов, более известный под псевдонимом «Нурминский», подписал контракт с медиакомандой казанского «Рубина».

«Первый медийный футболист МФК "Рубин". Но не последний. Не так-то просто в нашем городе отыскать большого артиста, который готов биться на поле в каждом матче. Но мы это сделали!» – говорится в заявлении пресс-службы команды.

За «рубиновых» Шарафутдинов будет выступать под номером «105».

Стоит отметить, что МФК «Рубин» – это медикоманда казанского клуба, основанная весной этого года. С большой долей вероятности первый в России медиа-футбольный клуб, основанный на базе профессионального, примет участие во втором сезоне Медиафутбольной Лиги (МФЛ).

Ранее сообщалось о том, что состав МФК «Рубин» также может пополнить бывший нападающий казанского клуба Александр Бухаров.