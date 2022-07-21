Бухаров может вернуться в «Рубин»: в экс-форварде заинтересована медиакоманда казанцев

Бывший форвард «Рубина» Александр Бухаров может вернуться в казанский клуб. Об этом в своем телеграм-канале сообщает журналист «Спорт Экспресс» Севастиан Терлецкий.

По информации источника, в 37-летнем экс-футболисте заинтересована медиакоманда казанского клуба. Однако, сообщается, что существует лишь интерес, а договоренностей между Бухаровым и МФК «Рубин» пока нет.

Стоит отметить, что МФК «Рубин» – это медикоманда казанского клуба, основанная весной этого года. С большой долей вероятности первый в России медиа-футбольный клуб, основанный на базе профессионального, примет участие во втором сезоне Медиафутбольной Лиги (МФЛ).

Напомним, Бухаров завершил профессиональную карьеру в 2019 году. Последним клубом форварда был «Рубин», в составе которого он дважды становился чемпионом России (2008, 2009), а также выигрывал суперкубок России (2009/10).