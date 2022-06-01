«Рубин» переподписал контракт с голкипером Никитой Медведевым

«Рубин» продлил контракт с вратарем Никитой Медведевым. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Отмечается, что новое соглашение с 27-летним футболистом рассчитано на три года.

Голкипер перешел в «Рубин» в августе 2020 года из московского «Локомотива». В минувшем сезоне вратарь провел единственный матч за команду Леонида Слуцкого в последнем туре чемпионата против «Уфы» (1:2).

Напомним, в минувшем сезоне Российской Премьер-лиги казанцы заняли 15-е место и впервые в истории казанского футбола вылетели в Футбольную национальную лигу.

Ранее стало известно, что «Рубин» занял пятое место по посещаемости в Российской Премьер-лиге сезона 2021/22.