«Рубин» отзаявил Мицуки Сайто и снова заявил Джордже Деспотовича для участия в матчах РПЛ

Джордже Деспотович

Фото: www.rubin-kazan.ru

Казанский «Рубин» исключил сегодня японского полузащитника Мицуки Сайто от участия в матчах РПЛ этого сезона. Накануне казанцы также отзаявили швейцарца Дарко Йевтича, который сегодня перешел в греческий АЕК на правах аренды.

Также сегодня «Рубин» вновь заявил сербского нападающего Джордже Деспотовича для участия в матчах ннешнего сезона. Ранее казанцы отзаявляли его из-за травмы.

В данный момент в заявке команды в РПЛ значатся фамилии семи легионеров. Еще одно вакантное место будет отдано новичку клуба – датскому полузащитнику Андерсу Дрейеру, который три дня назад стал игроком «Рубина», заключив с клубом пятилетний контракт.

Пока «Рубин» не может заявить новичка в РПЛ, так как полностью не рассчитался с «Краснодаром» за трансфер Ивана Игнатьева, поэтому палата Российского футбольного союза по разрешению споров запретила казанскому «Рубину» регистрировать новичков в связи с задолженностью.