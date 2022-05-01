«Рубин» опровергает наличие долгов по зарплате перед игроками клуба

«Рубин» опроверг слухи о полугодовой задержке выплат зарплат футболистам казанского клуба.

Ранее издание «Комсомольская правда» сообщило о наличии задержек по выплатам зарплат футболистам основного и дублирующего составов «Рубина».

«Коллеги, добрый день. Данная информация не соответствует действительности. Все выплачивается в срок», - сообщает пресс-служба «Рубина».

Накануне «Рубин» крупно уступил (0:6) в Казани ФК «Сочи» в матче чемпионата России по футболу. После 27 туров казанский клуб занимает 11-е место в таблице РПЛ. Команда Слуцкого опережает зону стыковых матчей за сохранение прописке в выскшем дивизионе российского футбола всего на одно очко.

Сегодня спортивная редакция «Татар-информа» опубликовала большой материал о разгромном поражении казанцев в матче против «Сочи» и шансах «Рубина» в борьбе за выживание в РПЛ.