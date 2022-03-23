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Спорт
23 марта 2022  19:39
Дамир Садриев

«Рубин» опроверг переход Хвичи Кварацхелии в «Динамо» Батуми

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«Рубин» опроверг уход Хвичи Кварацхелии в «Динамо» Батуми. Об этом сообщает пресс-служба казанского клуба. 

На фото, опубликованном в клубном телеграм-канале, грузинский полузащитник стоит с листом картона, на котором написано: «Хватит писать, что я ухожу куда-то».

При этом чуть ранее сообщалось о том, что Кварацхелия вместе с другим соотечественником, экс-одноклубником Зурико Давиташвили стали игроками «Динамо» Батуми. Прямо сейчас грузинские футболисты находятся в расположении национальной команды.

Ранее спортивная редакция «Татар-информа» опубликовала большой материал о причинах и последствиях отъезда Хвичи Кварацхелии из «Рубина».

#фк рубин #футбол #Хвича Кварацхелия
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