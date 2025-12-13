Рашида Рахимова могут уволить из «Рубина» на следующей неделе

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Как стало известно «Татар-информу», Рашид Рахимов близок к отставке с поста главного тренера казанского «Рубина». По данным наших источников, официально об этом могут объявить на следующей неделе.

Задержка с официальным объявлением может быть связана с поиском нового главного тренера для «Рубина».

Напомним, Рашид Рахимов возглавил «Рубин» в середине сезона 2022/2023.

В нынешнем сезоне казанская команда идет на седьмом месте, набрав 23 очка в восемнадцати турах РПЛ. В последних восьми турах команде Рахимова удалось забить лишь 7 мячей. С 16 забитыми мячами «Рубин» занимает тринадцатое место по этому показателю в Российской Премьер-лиге.

В Кубке России «Рубин» вылетел в ¼ финала «Пути регионов», проиграв тульскому «Арсеналу» в серии пенальти.