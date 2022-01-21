«Рубин» официально объявил о переходе форварда «Локомотива» Виталия Лисаковича

Казанский «Рубин» официально объявил о подписании контракта с нападающим московского «Локомотива» Виталием Лисаковичем.

Виталий Лисакович – игрок «Рубина»! 🦊



Контракт с 23-летним нападающим подписан на 3,5 года ✍🏻



Подробнее: https://t.co/Wk8wFijRUD pic.twitter.com/ReoO2Lzufx — «Рубин» Казань (@fcrk) January 21, 2022

Контракт с белорусским форвардом подписан на три с половиной года. Сумма трансфера составляет 1 млн евро. Ранее стали известны условия контракта, которые «Рубин» предложил Лисаковичу.

В нынешнем сезоне на счету Лисаковича два гола в 14 матчах. Transfermarkt оценивает 23-летнего футболиста в 1,5 млн евро.