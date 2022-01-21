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Спорт
21 января 2022  19:29
Дамир Садриев

«Рубин» официально объявил о переходе форварда «Локомотива» Виталия Лисаковича

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Казанский «Рубин» официально объявил о подписании контракта с нападающим московского «Локомотива» Виталием Лисаковичем. 

Контракт с белорусским форвардом подписан на три с половиной года. Сумма трансфера составляет 1 млн евро. Ранее стали известны условия контракта, которые «Рубин» предложил Лисаковичу. 

В нынешнем сезоне на счету Лисаковича два гола в 14 матчах. Transfermarkt оценивает 23-летнего футболиста в 1,5 млн евро.

#фк рубин #Футбол #чемпионат России по футболу
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