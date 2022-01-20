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Спорт
20 января 2022  10:15

«Рубин» согласовал трансфер и контракт Лисаковича: сегодня он присоединится к команде

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«Рубин» согласовал условия контракта, а также трансфер нападающего московского «Локомотива» Виталия Лисаковича. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

Как сообщается, заработная плата белорусского форварда составит 600 тысяч евро в первый сезон, с дальнейшим повышением на 100 тысяч каждый следующий сезон. Кроме того, если Лисакович примет участие в более, чем 60% матчей, то сумма автоматически увеличится еще на 100 тысяч.

23-летний футболист прибудет в расположение казанского клуба уже сегодня. В нынешнем сезоне на счету Лисаковича два гола в 14 матчах.

#фк рубин #чемпионат России по футболу #Футбол
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