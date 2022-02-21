«Рубин» обыграл казахстанский «Тобол» в Турции

«Рубин» в заключительной игре зимних тренировочных сборов в турецком Белеке одержал победу над казахстанским «Тоболом» со счетом 2:0.

В связи с тем, что еще накануне главный тренер казанцев заявил о том, что для основного состава команды матч против ЦСКА был на сборах последним, в игре с «Тоболом» на поле появились преимущественно резервисты. Так, впервые в стартовом составе команды появились воспитанник академии «Рубина» Денис Михайлов и новичок клуба Даниил Кузнецов, недавно перешедший из «Зенита».

Несмотря на свою молодость подопечные Леонида Слуцкого в большей степени доминировали по ходу первого тайма, а в самой его концовке вышли вперед после шикарного удара со штрафного в исполнении Германа Онугхи. Стоит отметить, что для Германа этот гол стал уже четвертым на сборах «Рубина» в Турции.

Во втором тайме действующий чемпион Казахстана владел инициативой и создавал опасные моменты, которые ликвидировал вратарь казанцев Никита Медведев. На 87 минуте матча «Рубин» упрочил свое преимущество: после подачи углового мяч отскочил к Денису Михайлову, который ударил по воротам и попал в нападающего «Тобола» Игоря Сергеева, переправившего мяч в собственные ворота. Итоговый счет – 2:0.

Первый официальный матч после зимнего перерыва рубиновые проведут 28 февраля в Санкт-Петербурге против «Зенита».

Казанский клуб с 22 очками в 18 матчах занимает 10-е место в турнирной таблице Российской Премьер-лиги сезона–2021/2022.

«Рубин» - «Тобол» - 2:0 (1:0, 1:0)

Состав «Рубина»: Медведев – Фаттахов, Тесленко, Белорусов, Савицкий – Михайлов, Апшацев, Кузнецов – Бакаев, Климов, Онугха

1:0 – Г.Онугха, 40 мин.

2:0 – И.Сергеев, 87 мин, (аг)