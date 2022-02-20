Слуцкий о ничье в матче с ЦСКА: «Если не доминировали, то точно были острее»

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий прокомментировал контрольную игру против ЦСКА на тренировочном сборе в турецком Белеке (1:1), заметив, что игровая часть сборов для основного состава команды подошла к концу.

«Это был заключительный матч для основного состава. Никогда не получается всё, что хотели. Но в целом качественная игра. Особенно в первом тайме — мы создали большее количество моментов. Если не доминировали, то точно были острее. Во втором тайме ЦСКА сделал замены, у них длиннее скамейка, и чуть перехватили инициативу. Но всё равно не проваливались, было большое количество контратакующих действий», — цитирует Слуцкого пресс-служба «Рубина».

Кроме того, главный тренер казанского клуба прокомментировал дебют 18-летнего новичка Даниила Кузнецова, перешедшего в «Рубин» из «Зенита». Он пояснил, что в команде не раз называли одним из вариантов селекции «поиск молодых интересных талантливых игроков в низших лигах или в топ-клубах, когда они еще не дорастают до этих клубов».

По словам специалиста, относится к этой категории и Даниил Кузнецов. «То, что он молодой, с качеством и имеет потенциал для роста, это да. Насколько он его реализует… Он первый день в команде, <...> попал с корабля на бал — сразу на матч с ЦСКА. Посмотрим. Сегодня он вышел достаточно хорошо», — заявил наставник казанцев.

Следующий контрольный матч казанцы проведут 21 февраля против казахстанского «Тобола». Первая официальная игра после зимнего перерыва состоится 28 февраля в Санкт-Петербурге с местным «Зенитом».