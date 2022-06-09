Источник: тренерский штаб «Рубина» пополнится бывшим одноклубником Слуцкого

Тренерский штаб «Рубина» в новом сезоне ФНЛ может пополниться экс-тренером «Факела» Александром Дутовым. Об этом в своем телеграм-канале сообщает журналист «Матч ТВ» Сергей Ильев.

По информации источника, в тренерском штабе Леонида Слуцкого Дутов будет отвечать за стандартные положения.

Стоит отметить, что в этом аспекте по ходу прошлого сезона у казанского клуба имелись большие проблемы, а ответственным за данный компонент являлся Олег Кузьмин.

Напомним, в бытность игроком Дутов играл под руководством Слуцкого в «Олимпии» и «Уралане». Последним местом работы специалиста был воронежский «Факел», который по итогам минувшего сезона вышел в РПЛ.

Ранее стало известно, что бывший наставник «Рубина» Курбан Бердыев может возглавить московский «Спартак».