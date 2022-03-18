«Рубин» объявил о создании первого в России медиа футбольного клуба при команде Российской Премьер-лиги. Об этом сообщает пресс-служба казанского клуба.

«МФК «Рубин» – это челленджи с профессиональными футболистами и известными блогерами, live-контент о повседневной жизни, тренировках и матчах команды, а также много всего интересного», – говорится в заявлении.

Сообщается, что просмотр в «МФК Рубин» запланирован на апрель.

Напомним, ранее стало известно, что экс-капитан «Рубина» Филип Уремович, приостановивший контракт с казанским клубом до лета 2022 года, вслед за Андерсом Дрейером и Сеадом Хакшабановичем, может перейти в греческий АЕК.

Спортивная редакция «Татар-информа» публиковала материал, представив, каким будет состав «Рубина», если команду покинут все иностранцы клуба.