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Спорт
18 марта 2022  16:49
Дамир Садриев

«Рубин» объявил о создании первого в России медиа футбольного клуба

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«Рубин» объявил о создании первого в России медиа футбольного клуба при команде Российской Премьер-лиги. Об этом сообщает пресс-служба казанского клуба.

«МФК «Рубин» – это челленджи с профессиональными футболистами и известными блогерами, live-контент о повседневной жизни, тренировках и матчах команды, а также много всего интересного», – говорится в заявлении.

Сообщается, что просмотр в «МФК Рубин» запланирован на апрель. 

Напомним, ранее стало известно, что экс-капитан «Рубина» Филип Уремович, приостановивший контракт с казанским клубом до лета 2022 года, вслед за Андерсом Дрейером и Сеадом Хакшабановичем, может перейти в греческий АЕК.

Спортивная редакция «Татар-информа» публиковала материал, представив, каким будет состав «Рубина», если команду покинут все иностранцы клуба.

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#фк рубин #футбол
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