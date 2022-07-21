«Рубин» объявил о подписании голкипера «Уфы» Беленова

Бывший голкипер «Уфы» Александр Беленов стал игроком «Рубина». Об этом сообщает пресс-служба казанского клуба.

Отмечается, что 35-летний голкипер перешел в «Рубин» на правах свободного агента, а контракт вратаря с командой Леонида Слуцкого подписан на два года.

В минувшем сезоне Беленов провел 27 матчей за клуб из столицы Башкортостана и пропустил 37 голов. Ранее футболист также выступал за «Спартак», «Кубань», «Салют» и «Анжи».

Напомним, в прошлом сезоне «Уфа» и «Рубин» выступали в Российской Премьер-Лиге, однако по итогам чемпионата покинули её. Казанцы напрямую, а уфимцы в стыковых матчах уступили «Оренбургу».

Ранее казанский клуб покинул голкипер Никита Медведев, перешедший в «Ростов».