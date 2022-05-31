«Рубин» объявил о первом трансфере после вылета в ФНЛ

«Рубин» подписал контракт с полузащитником «Кубани» Валерием Чуперкой. Об этом сообщает пресс-служба казанского клуба.

«Добро пожаловать в Казань, Валерий!» — говорится в заявлении.

Отмечается, что контракт с 29-летним полузащитником рассчитан на два года.

29-летний полузащитник ранее выступал в РПЛ за «Ростов» и «Тамбов». До перехода в «Кубань» Чуперка успел поиграть за казахстанскую «Астану».

В минувшем сезоне футболист провёл за казахстанский клуб 28 матчей и отметился четырьмя забитыми мячами. За краснодарский клуб игрок успел провел четыре матча и не отметился результативными действиями.

Стоит отметить, что Чуперка имеет гражданство Молдавии и России, а также является воспитанником тираспольского «Шерифа».

Ранее стало известно, что экс-капитан «Рубина» Филип Уремович перешел в немецкую «Герту».