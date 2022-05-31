Экс-капитан «Рубина» Филип Уремович бесплатно перешел в клуб немецкой Бундеслиги

Бывший защитник «Рубина» Филип Уремович стал футболистом берлинской «Герты». Об этом сообщает пресс-служба немецкого клуба.

Отмечается, что контракт с защитником сборной Хорватии подписан на правах свободного агента.

Напомним, 13 марта этого года Уремович приостановил контракт с «Рубином», а чуть позже присоединился к английскому «Шеффилду».

Ранее СМИ сообщали о том, что «Рубин» зимой отказал «Герте» в продаже Уремовича за 3,5 миллиона евро.

Хорватский защитник перешел в состав казанского клуба в июле 2018 года из хорватской «Олимпии» за 1 миллион евро. В общей сложности провел за «Рубин» 97 матчей, забив 1 гол и оформив 1 результативную передачу. В последние два сезона являлся капитаном команды.

Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость хорвата в 7 миллионов евро.