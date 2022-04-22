«Рубин» обратился в ЭСК РФС по поводу судейских ошибок в проигранном матче с «Енисеем»

«Рубин» обратился в экспертно-судейскую комиссию при президенте Российского футбольного союза (ЭСК РФС) по поводу судейства в четертьфинальной игре Кубка России против красноярского «Енисея» (1:3). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на службу коммуникаций РФС.

Казанский клуб попросил дать оценку качеству работы судейской бригады во главе с Павлом Шадыхановым, а также разъяснить эпизоды с возможным офсайдом на 32-й минуте в эпизоде со вторым голом «Енисея» и неназначенным пенальти на Германе Онугхе 55-й минуте игры.

Отмечается, что время заседания ЭСК РФС, на котором будет рассмотрено обращение «Рубина», на данный момент неизвестно.

Напомним, ранее «Рубин» проиграл «Енисею» в четвертьфинале Кубка России со счетом 1:3. Спортивная редакция «Татар-информа» опубликовала материал, в котором оценила вероятность отставки Леонида Слуцкого с поста главного тренера казанского клуба.