«Рубин» - никакой: Губерниев жестко раскритиковал Слуцкого и призвал уйти в отставку

Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев жестко раскритиковал работу Леонида Слуцкого в «Рубине» по итогам поражения казанцев в матче Кубка России против команды ФНЛ «Енисей» (1:3).

Губерниев призвал наставника «Рубина» уйти в отставку.

«Леониду Слуцкому, по-моему, пора уйти из "Рубина", потому что ничего хорошего из этого не выйдет, несмотря на кредит доверия. Кризис начался еще когда играли легионеры, а сейчас у него совсем не получается. Слуцкий мучает себя, команду и болельщиков. "Енисей" и с "Локомотивом" выглядел здорово, и команда хорошая, и раздражитель прекрасный в лице "Рубина". Поэтому я очень рад за Красноярск. Футбольный "Енисей" развился, сия пучина поглотила Слуцкого и всех его игроков. Футбол показали хороший, а "Рубин" никакой», — цитирует Губерниева «Спорт-Экспресс».

Ранее спортивная редакция «Татар-информа» опубликовала материал, в котором оценила вероятность отставки Леонида Слуцкого с поста главного тренера «Рубина».