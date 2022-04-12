«Рубин» не будет продлевать контракт с защитником Владиславом Игнатьевым

Казанский «Рубин» не планирует продлевать контракт с Владиславом Игнатьевым. Об этом сообщает Metaratings.

По информации источника, руководство клуба не устраивает травматичность 35-летнего футболиста, из-за которой защитник в нынешнем сезоне провел всего 9 матчей, не отметившись результативными действиями.

Напомним, Игнатьев перешёл в «Рубин» летом 2021 года в качестве свободного агента.

Владислав является уроженцем Татарстана. Начинал свою карьеру в челнинском КАМАЗе и нижнекамском «Нефтехимике», после чего перешел в «Локомотив», с которым выиграл Чемпионат России, Суперкубок России и трижды Кубок России.

Ранее спортивная редакция «Татар-информа» опубликовала интервью с экс-тренером «Рубина» и «Локомотива» Ринатом Билялетдиновым.