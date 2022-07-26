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Спорт
26 июля 2022  09:21

«Рубин» на восьмом месте после двух туров Первой лиги, «КАМАЗ» – второй

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Накануне матчем в Набережных Челнах между «КАМАЗом» и хабаровским «СКА» (3:2) завершилась программа второго тура Первой лиги. 

Так, по ее итогам «Рубин» с одной победой и одним поражением в двух матчах расположился на восьмом месте в турнирной таблице.

В свою очередь, «КАМАЗ» после двух побед подряд вышел на второе место, а еще одна татарстанская команда «Нефтехимик» с одним баллом располагается на 15 месте в турнирной таблице.

Стоит отметить, что уже в следующем туре «Рубин» сыграет 31 июля против «Уфы» на «Ак Барс Арене», «КАМАЗ» отправится в Краснодар на игру с «Кубанью», а «Нефтехимик» сыграет против ульяновской «Волги».

#фк рубин #футбол #фк камаз #первая лига
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