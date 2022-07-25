«КАМАЗ» одержал вторую победу подряд

Во втором туре чемпионата первой лиги челнинский «КАМАЗ» на своем поле победил дальневосточный «СКА-Хабаровск» со счетом 3:2. Дубль у хозяев выполнил Даниил Шамкин. Это вторая подряд победа автозаводцев в сезоне.

В первом туре чемпионата автозаводцы в соседнем Нижнекамске обыграли «Нефтехимик» (1:0), и сегодня на первой встрече со своими болельщиками они намеревались продлить победную серию с клубом бывшего наставника казанского «Рубина» Романа Шаронова. Это им удалось. При этом едва ли не впервые в этом веке домашний матч «КАМАЗа» напрямую транслировал центральный телеканал — «Матч ТВ». Нельзя было не заметить переполненные трибуны стадиона в парке «Гренада».

В первом тайме соперники сразу начали энергично действовать. Впрочем, чуть активнее были хабаровчане. Даже в перекладину попали через десять минут. Но автозаводцы свой первый же момент реализовали: Александр Гаглоев, который прошлый сезон начинал в «КАМАЗе», а закончил в СКА, умело навесил со штрафного, а Даниил Шамкин аккуратно пробил головой в дальний угол, 1:0. Но очень скоро сказалось игровое преимущество гостей, также отличившихся после стандарта. Подача углового, скидка, серия рикошетов, удар Василия Алейникова, 1:1. Но вновь хозяева безо всякого логического объяснения вышли вперед. Дальний удар Дамира Таликина, рикошет от защитника гостей, 2:1.

С началом второго тайма дальневосточники продолжили активное наступление на ворота хозяев. Однако последовала еще одна резкая контратака «КАМАЗа»: Гаглоев прорвался по левому флагу, прострел в штрафную, удар Шамкина в касание, 3:1. Тотчас начался достаточно сильный дождь. В концовке вышедший на замену Саид Алиев великолепным обводящим ударом сократил разрыв в счете до минимума, 3:2. Не без труда хозяевам удалось сохранить победный счет.

В следующем туре 31 июля в Краснодаре челнинцы встретятся с «Кубанью».

«КАМАЗ» (Набережные Челны) — «СКА-Хабаровск» (Хабаровск) — 3:2 (2:1).

Голы забили: Шамкин (13, 71), Таликин (28) — Алейников (21), Алиев (84).

Предупреждены: Гаглоев, Пальцев, Толстопятов — Фомин, Петров, Климов, Сугробов, Сосранов. На 91-й минуте за второе предупреждение удален Петров.

«КАМАЗ»: Мамин, Абрамов, Аюкин, Полюткин, Толстопятов, Гаглоев (Мохаммад, 76), Кирсанов (Пальцев, 46), Кириллов (Свежов, 89), Таликин, Шамкин (Казимир, 82), Голятов (Серченков, 83).