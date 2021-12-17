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Спорт
17 декабря 2021  11:54
Арсений Каримов

«Рубин» может возглавить бывший тренер сборной России по футболу

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На смену Леониду Слуцкому в «Рубине» может прийти экс-тренер сборной России Станислав Черчесов. Такой вариант рассматривает руководство казанского клуба, сообщает Metaratings со ссылкой на собственный источник.

Напомним, что ранее гендиректор «Рубина» Рустем Сайманов заявил о полном доверии руководства клуба к нынешнему наставнику команды Леониду Слуцкому.

Тем не менее в этом сезоне «Рубин» ушел на зимний перерыв на 10-й строчке турнирной таблицы РПЛ, набрав 22 очка после 18 туров. Кроме того, последние три матча чемпионата были проиграны.

#фк рубин #слуцкий леонид #станислав черчесов
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