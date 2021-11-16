Директор казанского «Рубина» опроверг слухи об отставке Слуцкого

Генеральный директор казанского ФК «Рубин» Рустем Сайманов заявил «Чемпионату», что и речи не идет об увольнении главного тренера команды Леонида Слуцкого. По его словам, кризис в игре команды был вполне ожидаемым.

«Сейчас у „Рубина“ результаты ровно такие, на какие мы и рассчитываем. Самое плохое, когда есть завышенные ожидания. Поймите, мы строим команду. Нельзя просто взять и набрать игроков... Команда должна строиться постепенно, мы должны пробовать разные схемы. Вы же видите, мы и так пробуем, и по-другому, по-третьему. Результат, соответственно, ожидаемый», — сказал Сайманов.

Гендиректор отметил, что в клубе все спокойно. «Что касается Слуцкого, мы все в одной лодке. Вместе решаем общую задачу. У нас всё спокойно и хорошо <...> В интернете пишут про отставку? Даже нечего обсуждать», — подчеркнул он.

После 14 матчей в активе «Рубина» 19 очков, восьмое место в турнирной таблице чемпионата РПЛ. 21 ноября казанцы сыграют выездной матч с «Сочи».