«Рубин» может усилиться малийским полузащитником «Велеса» Мамаду Майге

Полузащитник «Велеса» Мамаду Майге может перейти в «Рубин». Об этом сообщает «Матч ТВ».

По информации источника, казанская сторона уже сделала предложение московскому клубу, касаемо трансфера малийского полузащитника.

При этом отмечается, что помимо «Рубина» интерес к капитану «Велеса» проявляют также несколько клубов Российской Премьер-лиги (РПЛ). В их число входят «Оренбург», «Нижний Новгород» и ЦСКА.

В минувшем сезоне Майга провел в ФНЛ в составе «Велеса» 27 матчей и отметился одним голом и двумя результативными передачами.

Напомним, экс-полузащитник «Уфы» Олег Иванов опроверг информацию о подписанном контракте с «Рубином». Ранее клуб объявил о трансфере футболиста официально.