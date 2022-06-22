«Рубин» может провести контрольный матч с «Динамо» в Москве

«Рубин» может провести на выезде контрольный матч с московским «Динамо». Об этом сообщает «Спорт-Экспресс». По информации источника, встреча должна состояться в начале июля.

Напомним, «Рубин» перед стартом сезона в ФНЛ уже сыграл на своей базе одну контрольную игру с «Акроном» (1:0). Кроме того, в ближайшее время казанцы проведут встречи с челнинским КАМАЗом (24 июня), самарскими «Крыльями Советов» (28 июня) и «Уфой» (10 июля).

Также «Рубин» анонсировал игру, которая состится 4-5 июля, не указав имени соперника. Вероятно, именно этим соперником станет «Динамо».

Ранее спортивная редакция «Татар-информа» опубликовала материал, в котором подвела персональные итоги по дебютному матчу казанского клуба после вылета в ФНЛ.