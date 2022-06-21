Звезда Слуцкого и новый Мартинс: обновленный «Рубин» показал, что тяжело будет даже в ФНЛ

Обновленный «Рубин» Леонида Слуцкого сыграл свой первый матч после вылета из Премьер-лиги. Не сильно стараясь, команда одержала первую с апреля победу. Однако счет 1:0 над «Акроном» не должен обольщать казанских болельщиков. Вопросов к новому «Рубину» даже больше, чем ранее. Слабые места команды изучила спортивная редакция «Татар-информа».

Очень интересно было то, как Леонид Слуцкий перестроит свою игру относительно того, что мы видели в прошлом сезоне Фото: официальный сайт ФК «Рубин» rubin-kazan.ru

Слуцкий намекнул на уход Дюпина

Одной из главной интриг первого матча «Рубина» на предсезонных сборах являлось даже не то, кто выйдет в стартовом составе. Очевидно, что время на поле на протяжении пяти контрольных матчей получит каждый новичок. И с каждым из них мы сможем познакомиться поближе. Очень интересно было то, как Леонид Слуцкий перестроит свою игру относительно того, что мы видели в прошлом сезоне.

В интервью по окончании открытой тренировки в пятницу наставник заявлял, что одна из главных задач команды – доминирование не только по ходу всего сезона, но и в каждом отдельном матче. Увидели ли мы накануне доминирование над «Акроном», командой-середняком ФНЛ? Сказать сложно. Скорее, были лишь попытки.

Команда играла в схеме с двумя центральными с очень высокими краями, была нацелена на активный прессинг и пыталась удерживать мяч. Фактически полный набор для доминирования над условным «Акроном» готов. Однако единственное, что мешало воплощать планы тренерского штаба в жизнь, – дичайший уровень брака.

Причем, что удивительно, чаще ошибкам поддавались не столько новички, сколько старички. Хотя из тех же стабильных представителей прошлогоднего созыва основного состава в двух таймах на поле вышли разве что человек пять-шесть. Остальные лоты на поле заняли либо новички, либо возвращенцы из аренды, либо молодежь.

По-видимому, главным стражем ворот казанцев в следующем сезоне должен стать Медведев Фото: официальный сайт ФК «Рубин» rubin-kazan.ru

Не приняли участие в игре три самых востребованных на рынке футболиста: Илья Самошников, Виталий Лисакович и Юрий Дюпин. Отсутствие двух первых Слуцкий объяснил легкими травмами. Словам тренера можно верить, еще на открытой тренировке Самошников закончил занятия раньше остальных, а Лисакович прихрамывал на левую ногу.

Что касается Дюпина, то, вероятнее всего, голкипер вскоре покинет команду. Своими словами после игры на это намекнул и Слуцкий.

«Не секрет, что у нас два полноценных вратаря, которые могут быть первым номером. Для ФНЛ это роскошь. Поэтому практику будем давать Медведеву и Дюпину в контрольных играх. Будем смотреть, как будет развиваться ситуация, опять же, вряд ли будем держать обоих вратарей», – отметил наставник.

По-видимому, главным стражем ворот казанцев в следующем сезоне должен стать Никита Медведев, недавно продливший контракт с «Рубином» на целых три сезона. К слову, с «Акроном» голкипер сыграл уверенно, в некоторых моментах откровенно спас команду и по итогу отстоял на ноль.

Фамейе – лучший. Остальные под вопросом

Единственным из новичков, кто не принял участие в матче, стал Олег Иванов. 35-летний футболист, недавно шутивший про лишний вес Слуцкого, не попал в заявку и следил за игрой у кромки поля. По словам тренера, Иванов, как и Самошников с Лисаковичем, получил на тренировках микротравму.

Ценность Мартыновича для молодой обороны «Рубина» крайне высока Фото: официальный сайт ФК «Рубин» rubin-kazan.ru

Продолжая тему с опытными футболистами, остановимся на Александре Мартыновиче. Белорусский защитник ожидаемо вышел на поле с капитанской повязкой и в целом свой статус подтвердил. Да, были и ошибки, но действовал Мартынович очень уверенно. Но что еще более важно, неплохо рядом с ним отыграл и молодой Константин Нижегородов. Мы уже не раз отмечали, что ценность Мартыновича для молодой обороны «Рубина» высока. В паре с таким опытным центрдефом на совершенно другой уровень способны выйти и Нижегородов, и Егор Тесленко.

Неплохо взаимодействовал и полностью обновленный центр поля. Тройка Валерий Чуперка – Дарко Йевтич – Александр Зотов пока что явно не должна рассматриваться как основная. Хотя бы потому, что до сих пор травмированы Иванов, Леон Мусаев и Марат Апшацев. Но что касается тех, кто играл, то больше всего выделялся Зотов, который был одинаково полезен как в обороне, так и в атаке. Йевтич и Чуперка из игры временами пропадали, а единственные эпизоды, которыми запомнились оба, – это желтая карточка в начале матча и проникающая передача на Солтмурада Бакаева.

Оценивать Артема Попова, вынужденно сыгравшего на позиции латераля пока сложно, а вот Дмитрий Кабутов впечатлил. Техничный крайний защитник выжигал всю правую бровку, хотя и особой остроты не создавал.

Йевтич из игры временами пропадал, а единственный эпизод, которым запомнился, – проникающая передача на Бакаева Фото: официальный сайт ФК «Рубин» rubin-kazan.ru

Но все же лучшим не только среди новичков, но и в целом среди всех игроков «Рубина» был Джоэль Фамейе. Классического африканского форварда в Казани не было, наверное, еще со времен Обафеми Мартинса. Нигериец, за которого было заплачено почти 10 миллионов евро, как помним, в «Рубине» провалился. Интересно посмотреть, как будет с Фамейе. Но пока и по комплекции, и по стилю игры ганец очень напоминает Мартинса: агрессия, пластика и скорость. Джоэль с первых же минут показал, кто будет основным форвардом команды в следующем сезоне.

В команде Слуцкого засветилась новая молодая звезда

Но восхваляя тех, кто только пришел, к сожалению, стоит констатировать стагнацию прошлогодних игроков. Конечно, можно сослаться на то, что это лишь первый матч и судить по нему неправильно. Но тот же Бакаев и Александр Зуев – такое чувство, что перестали прогрессировать еще года полтора назад, хотя оба приезжали в Казань как молодые и подающие надежды. К этой же когорте можно отнести и Александра Ломовицкого. Нет абсолютно никакой уверенности в том, что вышеназванные футболисты смогут доминировать даже на уровне ФНЛ. Матч с «Акроном» это предельно продемонстрировал.

Зато кто порадовал, так это молодежь, а если быть точнее, Даниил Кузнецов. Переходу воспитанника «Зенита» в прошлом сезоне были рады не многие, хотя бы потому, что он занимал место в составе молодых из Академии «Рубина». Но поначалу Даниил выиграл основу у них, регулярно выходя со скамейки в концовке прошлого сезона, а сейчас, как видим, смотрится даже сильнее многих игроков основы. Бакаев, Зуев, Ломовицкий, Попов, Ленар Фаттахов? 19-летний футболист прямо сейчас выглядит сильнее каждого. К слову, Даниил и сделал единственный гол в матче, ловко уйдя от двух защитников, заработав пенальти и хладнокровно его реализовав.

В ситуации с Кузнецовым напрашивается еще одна интересная параллель. Почти в каждой команде по ходу карьеры Слуцкого имелся как минимум один сверходаренный молодой игрок: Алан Дзагоев, Ахмед Муса, Александр Головин, Джаррод Боуэн, Мартин Эдегор, Хвича Кварацхелия. Определенно кто-то должен стать таковым и в нынешнем «Рубине», и пока на эту роль больше всех претендует Кузнецов. Если так оно и будет на самом деле, то чем черт не шутит, в следующем сезоне в Казани может зажечься еще одна яркая звездочка.

Кузнецов прямо сейчас выглядит сильнее всех своих конкурентов по позиции Фото: официальный сайт ФК «Рубин» rubin-kazan.ru

Что по итогу, то казанцы победили, но не сказать, что сильно впечатлили. Если не смотреть на фамилии на спинах футболистов, то можно было бы подумать, что перед нами тот же разобранный «Рубин», что и в прошлом году. За одним лишь исключением, что у команды чувствовался запас прочности и запас сил.

Слуцкий не стал форсировать события в первом же матче сборов и дал отыграть футболистам на 30, а то и на 50 процентов своих возможностей. Очевидно, что делать выводы после одного матча рано. Для того чтобы слепить более цельную картину, требуется больше игр. Следующая состоится в эту пятницу против челнинского КАМАЗа.

«Рубин» (Казань) – «Акрон» (Тольятти) — 1:0 (0:0, 1:0)



77’ – Д. Кузнецов (пенальти)



Состав «Рубина»: Медведев – Кабутов (Попов), Мартынович (Грицаенко), Нижегородов (Тесленко), Ломовицкий (Фаттахов) – Чуперка (Суриков), Зотов (Косарев), Йевтич (Моторин) – Бакаев (Кузнецов), Зуев (Игнатьев), Фамейе (Муллин).

Фото на анонсе: официальный сайт ФК «Рубин» rubin-kazan.ru