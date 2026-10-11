«Рубин» из-за автогола уступил «Динамо» на своем поле

Казанский «Рубин» на своем поле в 10-м туре Российской премьер-лиги уступил московскому «Динамо» со счетом 0:1 и прервал продолжавшуюся с начала чемпионата беспроигрышную серию, которая включала две победы и семь ничьих.

В начале первого тайма казанцы чаще владели мячом, затем обе команды упорно боролись в центре поля, стремясь завладеть инициативой. Но на 31-й минуте произошло вряд ли ожидаемое кем-то событие – хозяева забили себе автогол. Динамовский защитник Хуан Касерес нанес удар, голкипер «Рубина» Евгений Ставер отбил мяч, но тот попал в защитника рубиновых Жахонгира Урозова, после чего угодил прямо в ворота.

При этом вскоре положение татарстанцев ухудшилось дополнительно. Взятый в аренду «Рубином» спартаковец Илья Самошников грубо сыграл против защитника москвичей Давида Рикардо и заработал красную карточку. После этого, несмотря на все усилия соперников и две добавленные арбитром Иваном Абросимовым минуты, счет до конца первого тайма так и не изменился.

В начале второго тайма атаки обеих сторон не приносили результата. В итоге наставники команд произвели перестановки в игровом составе. Франк Артига на 62-й минуте отправил на поле Угочукву Иву и Руслана Безрукова вместо Игнасио Сааведры и Никиты Лобова, а Сандро Шварц на 65-й минуте заменил Артура Гомеса и Ярослава Гладышева Жозуэ Казимиром и Виктором Окишором.

Эти замены не смогли оказать особого влияния на ход игры. Однако на 84-й минуте Абросимов удалил хавбека «Динамо» Рубенса за жесткий фол против казанца Руслана Безрукова. Численность команд сравнялась, и хозяева приступили к непрестанным штурмам ворот гостей. Но всех их попытки не увенчались успехом, несмотря на пять минут добавленного ко второму тайму времени.

«Рубин» и московское «Динамо» до сегодняшней игры встречались 52 раза, в том числе 44 – в рамках Премьер-лиги. Казанцы ранее одержали 21 победу и потерпели 12 поражений, 19 матчей закончились вничью. В ходе предыдущей встречи двух команд, состоявшейся 22 апреля этого года, казанцы с минимальным счетом 0:1 в гостях обыграли москвичей.