1000 побед «Рубина» в РПЛ! Артига продолжает шокировать, обыграли «Динамо» в Москве

«Рубин» в рамках 26-го тура РПЛ добыл победу в гостях над московским «Динамо» (0:1). Казанцы, обыграв прямого конкурента по турнирной таблице, закрепились на седьмой строчке. Детали важнейшей победы команды Франка Артиги – в материале «ТИ-Спорта».





Фото: fcdynamo.ru

Вчера «Рубином» была достигнута значимая отметка – 1000 побед в РПЛ

Свою тысячную победу в чемпионатах России «Рубин» оформил в напряженном матче против московского «Динамо» (1:0). Для подопечных Франка Артиги встреча пусть и носила формальный характер, учитывая положение в турнирной таблице, тем не менее одолеть «бело-голубых» и обойти их в чемпионате было интересной задачей для «рубиновых».

У казанцев откровенно не получились по качеству в последнее время матчи против «Сочи», «Крыльев Советов», «Акрона», «Оренбурга». Поэтому больших надежд и иллюзий в отношении футбола «Рубина» перед встречей с «Динамо» не было.

Однако казанцы в первом тайме сыграли выше всяких похвал. У гостей лучше ходил мяч, событийность моментов была также на стороне «Рубина». Динамовцы лишь изредка обостряли игру в штрафной казанцев. Баланс грамотной обороны «Рубина» и потенциал креатива в атаке у гостей вчера впечатлял.

То, что казанцы за первый тайм сумели забить лишь один мяч, – чистое недоразумение. «Рубин» на перерыв мог запросто уходить с преимуществом в два-три мяча. Но счет на табло после первого тайма был лишь 1-0. Отличился нападающий Жак Сиве на 19-й минуте.

Важный в психологическом плане гол для Сиве

У француза первый сезон в РПЛ выдается крайне непростым. Сиве пусть и старается в каждом матче, когда представляется возможность заменить Даку, однако на его результативности это не сильно отличается. Гол «Динамо» стал для Жака лишь вторым в текущем первенстве. Первый свой официальный мяч за «Рубин» Сиве забивал еще «Акрону» в сентябре 2025 года.

Гол «Динамо», в свою очередь, получился у француза породистым. Обработав классную длинную передачу верхом от Назми Грипши, Сиве прокинул мяч вперед. Сблизившись вплотную с вратарем «бело-голубых» Игорем Лещуком, Сиве проткнул мяч в дальний угол. Возможно, не выходи голкипер «Динамо» из ворот, Жак не сориентировался бы в ситуации так находчиво. Но в моменте с голом француз сработал шикарно.

Последний раз казанцы побеждали «Динамо» в Москве в 2021 году!

«Рубин» Франка Артиги умеет здорово терпеть. Это именно то качество, которое команда унаследовала еще от Рашида Рахимова. Нападение «Динамо» громкое по именам: Тюкавин, Бителло, Гладышев. Но казанцы сдюжили, оставив ворота Евгения Ставера в неприкосновенности.

«Очень рад, что взяли важные три очка. Доволен той игрой, которую показала команда. Благодарен футболистам за смелость, действовали качественно в обороне и смело в атаке. Предполагали, что надо будет терпеть, но мы создавали моменты, прилагали усилия, чтобы забить. Мы заслужили забить еще один гол», – подчеркнул Артига после матча.

Еще раз хочется отметить прогресс голкипера «Рубина» в этом сезоне. Без иронии и сарказма – Ставер уверенно идет к тому, чтобы закрепиться в основном составе сборной России. Валерий Карпин не балует вратаря «Рубина» вызовами в национальную команду. А жаль, Ставер этого однозначно заслуживает.

«Рубин» победил московское «Динамо» на выезде впервые с 2021 года. Тогда команду возглавлял еще Леонид Слуцкий, а в атаке казанцев сиял Хвича Кварацхелия. Исторически «Динамо» – удобный соперник для «Рубина». Но вот в Москве казанцам всегда было непросто отбирать очки у «бело-голубых».

«Рубин» дотерпел до победы, как и в матче с «Сочи». Магия Артиги продолжает работать

«Очень горд, что «Рубин» одержал тысячную победу в чемпионатах России, буду помнить этот момент всегда. К тому же мы здесь не побеждали пять лет, а «Динамо» – качественная команда с невероятным подбором исполнителей, особенно в атаке. Мы вышли на поле без чувства неполноценности – наоборот, смело и без страха. Здорово, что тысячная победа была одержана в таком стиле после недавнего дня рождения клуба», – резюмировал встречу наставник «Рубина» Франк Артига.

Магия испанца в казанском клубе удивительным образом продолжает работать. Парадоксально, что против середняков и андердогов «Рубину» пока не удается показывать стабильной и внятной игры. Зато лидеров РПЛ казанцы закрывают на ура. Бюджет «Динамо» значительно превосходит возможности «Рубина». Да и команда при Ролане Гусеве заметно прибавила по сравнению с периодом под руководством Валерия Карпина. Обыграть такого серьезного оппонента, еще и на его поле, дорогого стоит.

«Рубин» потенциально может побороться даже за шестую строчку в чемпионате, если обыграет на выходных ЦСКА

Впереди у казанцев матч против ЦСКА 25 апреля. На «Ак Барс Арене» в этот день готовится шоу с участием больших российских артистов. «Рубину» по силам продолжить свою победную серию, учитывая, как ужасно играют армейцы этой весной.

В марте Артига с улыбкой говорил о том, что не против попробовать побороться за топ-6 в чемпионате. За четыре тура до конца РПЛ «Рубин» отстает от ЦСКА на 6 очков. Быть может, победа над армейцами в эти выходные придаст импульса «Рубину» зацепиться за шестерку сильнейших команд России, что будет выдающимся результатом этой весной для испанского специалиста.