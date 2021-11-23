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Спорт
23 ноября 2021  12:15
Арсений Каримов

«Рубин» интересуется нападающим одного из лидеров ФНЛ

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«Рубин» интересуется нападающим одного из лидеров ФНЛ
Официальный сайт ФК "Факел"

Казанский «Рубин» заинтересован в приобретении 26-летнего нападающего клуба «Факел» Максима Максимова. Об этом сообщает «Чемпионат» со ссылкой на собственный источник.

В этом сезоне ФНЛ нападающий забил 11 голов и отметился двумя голевыми передачами. В прошлом сезоне он поразил ворота соперников восемь раз.

После 24 туров ФНЛ воронежский «Факел» занимает вторую строчку, набрав 46 очков. «Рубин» же завершил первый круг РПЛ на восьмом месте, обыграв 20 ноября ФК «Сочи» со счетом 2:1.

Следующий матч казанская команда проведет на своем поле в субботу против одного из лидеров чемпионата —  московского «Динамо».

#рубин #трансферы футболистов
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