«Рубин» обыграл «Сочи» 2:1 в мачте с двумя удалениями и без Кварацхелии

Сегодня на стадионе «Фишт» в Сочи одноименная команда принимала казанский «Рубин». Команда из Татарстана вышла на поле без одного из своих лидеров — Хвичи Кварацхелии, который пропускал матч из-за перебора желтых карточек. Также из-за травмы мачт пропускал Илья Самошников, вне заявки остался Деспотович.

Место в воротах «Рубина» занял Юрий Дюпин, в защите в стартовом составе вышли Зотов, Тальби, Уремович и Зуев, в опорной зоне Хван Ин Бом и Абильдгор, в атакующей группе Дрейер, Хакшабанович и Бакаев и на острие Онугха.

Отметим наличие в составе гостей экс-игрока казанского клуба Кристиана Нобоа. Состав «Сочи»: Заболотный – Юрганов, Родригао, Маргасов – Заика, Нобоа, Цаллагов, Терехов – Бурмистров, Кессьера, Юсупов.

Перед матчем «Сочи» в турнирной таблице занимал третью строчку, они выиграли четыре из пяти последних матчей, в том числе обыграв Санкт-Петербургский «Зенит». «Рубин» же приехал на «Фишт» на фоне не очень удачной серии: в пяти последних матчах только одна победа и разгром 5:1 в прошлом туре от «Ростова».

Первый момент возник у ворот «Рубина». Уже на второй минуте после розыгрыша мяч от углового нападающего хозяев Матео Кассьера полетел немного выше перекладины. На первых минутах казанцы не могли найти пути к воротам соперника, а хозяева периодически создавали моменты. К примеру, на 6-й минуте Артур Юсупов из выгодной позиции не смог подстроиться под мяч, и он полетел мимо после его удара. Первая десятиминутка прошла под диктовку «Сочи».

Далее игра успокоилась, опасные моменты сошли на нет до 19-й минуты, когда вновь после розыгрыша углового тот же Кассьера бил головой с линии вратарской, но вновь мяч полетел выше. Буквально в следущей атаке полузащитник хозяев Кирилл Заика пробил с угла вратарской, но вновь мимо. «Рубин» был вынужден играть вторым номером, убегая в редкие контратаки. Гости сбивали темп хозяев тактическими фолами. Так, в течение пары минут желтые карточки получили Зуев и Абильдгор.

Счет был открыт на 28-й минуте. «Сочи» с третьего раза наказали гостей за беспечность на стандартах. Очередной угловой в исполнении Кристиана Нобоа привел к первому голу в сезоне для защитника Родригао, который с угла вратарской площади головой отправил мяч в угол.

Казанцы быстро отыгрались. До 31-й минуты у ворот «Сочи» были только полумоменты. Но после пропущенного мяча «Рубин» побежал вперед. Солтмурад Бакаев на скорости прорвался по флангу и выкатил мяч на линию штрафной площади, где находящийся в одиночестве Абильдгор по-бильярдному пробил в дальний угол ворот. 1-1, снова ничья.

После забитых мячей игра раскрылась, моменты стали регулярно возникать у обоих ворот, но чуть чаще били по воротам сочинцы. Большинство атак хозяева строили через зону Александра Зуева, который лишь в третий раз в этом сезоне появился в составе «Рубина». Как итог, в первом тайме Кирилл Заика несколько раз опасно простреливал вдоль ворот, но к взятию ворот это не привело. Однако самый опасный момент возник после дальнего удара Кирилла Терехова, который отбил Юрий Дюпин, на добивание чуть-чуть не успел Бурмистров.

Счет по итогам первого тайма – 1:1. При этом статистические показатели на стороне хозяев: 57% на 42% по владению мячом и 12 ударов по воротам против четырех в пользу «Сочи». Однако ничейный результат не смотрелся чем-то случайным. Моменты возникали у каждой из команд.

Атаки, организованные через фланг Зуева, не остались незамеченными главным тренером «Рубина». На второй тайм на позицию левого защитника вышел Михаил Костюков.

Вторая половина встречи началась достаточно спокойно с большим количеством борьбы в центре поля. Первая опасность пришла к воротам Дюпина с левого фланга. Артур Юсупов плотно пробил в ближний угол. Вратарь справился с этим ударом и перевел мяч на угловой. «Сочи» взяли игру под свой контроль, но во время перепасовки между защитниками ошибся Игорь Юрганов и буквально подарил мяч Сеаду Хакшабановичу. Защитник вынужден был сбивать соперника и получил красную карточку.

«Рубин» не остался в долгу. Через минуту Абильдгор сфолил на чужой половине поля, влетев в колено игроку соперника, и получил вторую желтую карточку, которая превратилась в красную. К 62-й минуте каждая команда заработала по одному удалению и забили по одному голу.

Как следствие, появилось больше свадебных зон. Под эту ситуацию Солтмурада Бакаева заменил на поле Леон Мусаев. Несмотря на то, что «Рубину» удавалось регулярно убегать в контратаки, первым номером выступали сочинцы. У Дюпина работы было предостаточно, тогда как его визави мяч практически не доходил.

Практически стопроцентный момент упустил на 72-й минуте Кристиан Нобоа. После неудачного выноса Дюпина, эквадорец оказался один на один с голкипером и даже обыграл его и пробил, однако Монтассар Тальби успел своим телом заблокировать удар.

На 78-й минуте Леонид Слуцкий решил освежить атакующую линию своей команды. Вместо Германа Онугхи вышел Иван Игнатьев. Параллельно Андерс Дрейер получил желтую карточку за то, что решил переодеть бутсы прямо на поле. Видимо, он надел какую-то свою счастливую обувь, потому что уже на 81-й минуте датчанин в районе центрального круга получил мяч после шикарного перевода Хван Ин Бома, протащил его до чужой штрафной и неотразимо пробил под перекладину. Отметим, что это был первый удар в створ от казанцев во втором тайме.

После взятия ворот, гости ожидаемо отдали инициативу сочинцам. В их составе произошел ряд замен. На поле появились Жоазиньо, Дуганджич и Ангбан. Хозяева организовали финальный навал, однако оборона гостей не дрогнула. На последний угловой пошел даже вратарь Николай Заболотный, однако казанцы смогли убежать в контратаку и Дрейер мог оформить дубль, однако арбитр зафиксировал офсайд, гол был отменен.

Как итог, «Рубин» сенсационно увозит из Сочи три очка. На данный момент казанцы набрали 22 очка и занимают восьмое место в турнирной таблице РФПЛ. В следующем туре 28 ноября «Рубин» примет на своем поле московское «Динамо», которое занимает второе место в чемпионате.