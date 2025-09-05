«Рубин» и Даку вновь лидируют в голосовании второго этапа Спортрейтинга Татарстана

Фото: rubin-kazan.ru

По итогам двух дней голосования в рамках второго этапа Спортрейтинга Татарстана в личном зачете как и месяц назад лидирует албанский нападающий «Рубина» Мирлинд Даку. На этот раз его превосходство над конкурентами даже убедительнее, чем во время первого этапа. Форвард лидирует с результатом в 81% голосов. На втором месте расположился министр спорта Республики Татарстан Владимир Леонов (8%). Тройку лучших замыкает казанская теннисистка Вероника Кудерметова (7%).

Напомним, что победитель голосования до публикации третьего этапа рейтинга получит 10 баллов в общий зачет исследования.

Отметим, что в самом рейтинге Мирлинд Даку занял лишь пятое место, пропустив вперед пловца Андрея Минакова, Веронику Кудерметову, Владимира Леонова и гандболиста казанского «Зиланта» Максима Амонова.

В командном зачете в августе вновь лидером оказался казанский «Рубин». 79% проголосовало за футбольный клуба столицы Татарстана. Почетное второе место держит Министерство спорта РТ (8%). На третьем месте казанский регбийный клуб «Стрела-Ак Барс», вышедший в финал Кубка России (6%).

Победитель данного голосования так же получит 10 баллов в общий командный зачет исследования. В самом рейтинге «ТИ-Спорта» первое место занял спортивный клуб «Синтез», делегировавший пловцов и прыгунов в воду на чемпионат мира в Сингапуре. Второе также как и в голосовании заняло Минспорта РТ, а третье – гандбольный «Зилант».

Читатели и болельщики еще могут повлиять на итоговую расстановку команд, проголосовав за лучшего спортсмена и команду до публикации второго этапа рейтинга в первых числах октября.