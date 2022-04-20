«Рубин», «Ак Барс» и еще 11 команд примут участие в забеге «Добрая Казань»

Представители тринадцати татарстанских команд примут участие в благотворительном забеге «Добрая Казань» в рамках традиционной юбилейной 80-й эстафеты на призы газеты «Республика Татарстан», посвященной 61-й годовщине полета Юрия Гагарина.

Об этом на пресс-конференции, посвященной старту легкоатлетического сезона в столице Татарстана, сообщил председатель городского Комитета физкультуры и спорта Альберт Салихов.

«В рамках забега «Добрая Казань» у нас также примут участие представители почти всех татарстанских профессиональных команд: это футбольный «Рубин», хоккейный «Ак Барс», волейбольный «Зенит-Казань», баскетбольный УНИКС, ватерпольный «Синтез», КАМАЗ-Мастер и многие другие. В общей сложности участие в забеге примут тринадцать команд. Они пробегут дистанцию в 500 метров вместе с детьми с ограниченными возможностями здоровья. Каждый ребенок получит подарок от профессиональных команд», – цитирует Салихова корреспондент «Татар-информа».

Кроме того, Салихов отметил, что на мероприятии каждый ребенок с ограниченными возможностями получит подарок от профессиональных команд.

«Каждый ребенок получит подарок от профессиональных команд. Вместе с тем, что дети с ограниченными возможностями пробегут вместе с профессиональными спортсменами, для них также будет организован розыгрыш призов от клубов, а также возможность сфотографироваться с маскотами всех профессиональных казанских клубов», – подчеркнул он.

Стоит отметить, что забег пройдет в эту пятницу с 13.00 до 16.00 на улице Кремлевской и музее-заповеднике казанского Кремля. Открытие состоится 22 апреля в 13.00 у главного здания Казанского (Приволжского федерально универсиета).

Как ранее сообщал «Татар-информ», на время проведения эстафеты в центре Казани будет ограничено движение транспорта.