RT заявил, что ВСУ готовят массированный удар дронами по России утром 7 мая

Вооруженные силы Украины готовят массированный удар по территории России, он должен начаться в 6 часов утра во вторник, 7 мая. Об этом со ссылкой на анонимный источник сообщает телеканал RT.

По словам собеседника канала, в атаке будут задействованы более 50 беспилотников и десятки дальнобойных ракет.

«Сначала противник планирует запустить дроны, чтобы израсходовать ресурс ПВО, а затем ударить по согласованной заранее цели», — утверждает источник канала.

По его мнению, эта атака, если она все-таки произойдет, окажется самой сильной со стороны Украины с начала широкомасштабных боевых действий.

Стоит отметить, что именно завтра состоится инаугурация Владимира Путина. Для действующего главы государства это будет уже пятая церемония вступления в должность.

Специальная военная операция (СВО) проводится уже более двух лет, ее инициировал Президент РФ Владимир Путин. Российские власти не раз заявляли, что она будет продолжаться вплоть до достижения поставленных целей.