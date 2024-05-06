Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
RT заявил, что ВСУ готовят массированный удар дронами по России утром 7 мая
Вооруженные силы Украины готовят массированный удар по территории России, он должен начаться в 6 часов утра во вторник, 7 мая. Об этом со ссылкой на анонимный источник сообщает телеканал RT.
По словам собеседника канала, в атаке будут задействованы более 50 беспилотников и десятки дальнобойных ракет.
«Сначала противник планирует запустить дроны, чтобы израсходовать ресурс ПВО, а затем ударить по согласованной заранее цели», — утверждает источник канала.
По его мнению, эта атака, если она все-таки произойдет, окажется самой сильной со стороны Украины с начала широкомасштабных боевых действий.
Стоит отметить, что именно завтра состоится инаугурация Владимира Путина. Для действующего главы государства это будет уже пятая церемония вступления в должность.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»