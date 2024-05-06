Депутат Госдумы показал, как выглядит приглашение на инаугурацию Путина

Депутат Государственной Думы Айрат Фаррахов показал «Татар-информу», как выглядит приглашение на церемонию вступления в должность Президента России Владимира Путина.

В конверт вложено именное приглашение на мероприятие, указаны дата и место — 7 мая 2024 года, 11.45. Приглашенные должны соблюдать дресс-код: для мужчин — темный костюм, для женщин — платье или костюм обычной длины. Возможна парадная военная форма.

Фото предоставлено Айратом Фарраховым

«Использование мобильных устройств, а также фото- и видеосъемка в Большом Кремлевском дворце запрещены», — подчеркивается в приглашении.

К приглашению прилагается коробочка с гербом РФ, внутри которой — памятная серебряная медаль для участников торжественной церемонии. На ней указана дата инаугурации Путина — 7 мая 2024 года, а также символы Российской Федерации.