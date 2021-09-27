Татарстан вошел в топ-3 победителей гранта Президентского фонда культурных инициатив

77 проектов от Республики Татарстан победили в первом грантовом конкурсе Президентского фонда культурных инициатив. Об этом сообщает пресс-служба фонда.

Всего на участие в конкурсе было подано 11 757 заявок, из них Москва подала 1548 заявок, Санкт-Петербург — 582, Татарстан — 487. Всего экспертизу прошли 11 746 проектов.

Среди московских заявок победили 147 проектов, от Татарстана — 77, от Санкт-Петербурга — 71.

Так, в числе победителей от Татарстана — Первый сериал-драмеди о жизни Русской Православной Церкви глазами молодежи, Шестой международный фестиваль дебютного документального кино «Рудник», Лаборатория междисциплинарных практик на базе архива Фонда «Галеев — Прометей» и т.д. Полный список победителей опубликован на сайте фонда.

Указ о создании фонда подписал в мае Президент РФ Владимир Путин, о чем сообщало «Татар-информ».