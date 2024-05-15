РТ и Турция подписали соглашение о поставках комплектующих для лифтового оборудования

На полях XV Международного экономического форума «Россия – Исламский мир: KazanForum» состоялось подписание первого международного соглашения. Договор о сотрудничестве в сфере поставок комплектующих для лифтового оборудования и в сфере исполнения проекта «Детская кнопка» подписали российский «Татлифт» и турецкий «Генемек».

Напомним, 23 апреля в Татарстане заработал завод «Татлифт» – производство лифтового оборудования развернулось на площадке промпарка «Зеленодольск». Реализация инвестпроекта началась в 2020-м. В феврале 2024 года Инспекция госстройнадзора выдала заключение о соответствии требованиям.

«Продукция предприятия востребована в рамках замены устаревшего парка лифтового оборудования по программе Фонда жилищно-коммунального хозяйства РТ. Объем инвестиций – 950 млн рублей», – говорится в телеграм-канале АИР РТ.

Видео: телеграм-канал АИР РТ.