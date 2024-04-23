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Минниханов запустил производство лифтового оборудования в Зеленодольском районе
Раис Татарстана Рустам Минниханов принял участие в церемонии открытия завода «Татлифт». Производство лифтового оборудования развернется на площадке промпарка «Зеленодольск», сообщает пресс-служба руководителя РТ.
С проектом Минниханова ознакомила гендиректор компании Гульшат Загидуллина. Раис РТ осмотрел производственные площади, оценил линейку выпускаемой продукции и образцы лифтового оборудования.
Он отметил, что важность открытия этого завода сложно оценить, ведь здесь будет производиться полностью отечественное оборудование.
«Сегодня у нас очень приятное событие. Мы запускаем производство татарстанских лифтов. В 2020 году мы рассматривали этот проект, и сегодня он уже представлен здесь. Есть большие планы по выпуску продукции, это и скоростные лифты, и другие модели. У меня нет никакого сомнения в том, что все получится. В добрый путь!» — сказал Рустам Минниханов.
Глава Зеленодольского района Михаил Афанасьев назвал новое производство гордостью района. Это востребованная продукция, поэтому уже есть планы по дальнейшему развитию завода.
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