Минниханов запустил производство лифтового оборудования в Зеленодольском районе

Раис Татарстана Рустам Минниханов принял участие в церемонии открытия завода «Татлифт». Производство лифтового оборудования развернется на площадке промпарка «Зеленодольск», сообщает пресс-служба руководителя РТ.

С проектом Минниханова ознакомила гендиректор компании Гульшат Загидуллина. Раис РТ осмотрел производственные площади, оценил линейку выпускаемой продукции и образцы лифтового оборудования.

Он отметил, что важность открытия этого завода сложно оценить, ведь здесь будет производиться полностью отечественное оборудование.

«Сегодня у нас очень приятное событие. Мы запускаем производство татарстанских лифтов. В 2020 году мы рассматривали этот проект, и сегодня он уже представлен здесь. Есть большие планы по выпуску продукции, это и скоростные лифты, и другие модели. У меня нет никакого сомнения в том, что все получится. В добрый путь!» — сказал Рустам Минниханов.

Глава Зеленодольского района Михаил Афанасьев назвал новое производство гордостью района. Это востребованная продукция, поэтому уже есть планы по дальнейшему развитию завода.