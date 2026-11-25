Фото: пресс-служба МЭПР РТ

Сегодня, 25 ноября, на площадке Министерства экологии и природных ресурсов Республики Казахстан в Астане прошла рабочая встреча министра экологии и природных ресурсов Республики Татарстан Азата Зиганшина с министром экологии и природных ресурсов Республики Казахстан Алибеком Куантыровым, сообщает пресс-служба МЭПР РТ.

Встреча была посвящена обмену опытом в рамках программ сохранения снежного барса. Азат Зиганшин рассказал казахстанским коллегам о системной работе республики и представил два научных центра, уже начавших работу в этой сфере.

Первый – Научно-исследовательский центр сохранения биологического разнообразия «Снежный барс» в Республике Алтай, созданный в 2022 году по поручению Раиса Татарстана Рустама Минниханова.

Второй центр – «Ак-Илбирс» в Кыргызской Республике, созданный на территории Иссык-Кульского государственного природного заповедника при поддержке ОсОО «Ак-Барс Компани».

23 октября состоялось его открытие с участием Раиса Татарстана Рустама Минниханова и Премьер-министра Кыргызстана Адылбека Касымалиева. Планируется, что «Снежный барс» и «Ак-Илбирс» будут работать в связке: проводить общие исследования, обмениваться биоматериалами и организовывать совместные экспедиции.

Азат Зиганшин отметил, что Татарстан готов делиться инфраструктурой и научной экспертизой, а также создавать совместные проекты с Казахстаном. «Сохранение снежного барса невозможно без объединения усилий государства, науки, бизнеса и общества», – подчеркнул он.

Также в рамках рабочего визита делегация Республики Татарстан, в состав которой вошли директор АНО «Научно-исследовательский центр сохранения биологического разнообразия «Снежный Барс» Вячеслав Долгов и инвестор центра «Ак-Илбирс» Хавиль Хуснуллин, посетила Астанинский ботанический сад – филиал РГП на ПХВ «Институт ботаники и фитоинтродукции» Комитета лесного хозяйства и животного мира Министерства экологии и природных ресурсов Республики Казахстан.

Гости ознакомились с оранжерейным комплексом, палеоботаническими экспозициями и гербарным фондом института. Сотрудники рассказали о растительных коллекциях, особенностях их содержания, а также о научно-исследовательской деятельности института. Делегацию познакомили и с Международным центром искусственного интеллекта Аlem.аi, деятельность которого направлена на развитие инновационных технологий, поддержку научных исследований и внедрение искусственного интеллекта в различные отрасли экономики.