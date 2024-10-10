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РСТ: Пакистан планирует организовать туры в Казань
Пакистанские туроператоры выразили свою заинтересованность в приеме россиян в качестве туристов. Также они рассчитывают организовать туры в крупнейшие города РФ, в том числе и в Казань. Об этом сообщили в Российском союзе туриндустрии (РСТ).
«Операторы (Пакистана) готовы расширять свою специализацию и рассматривают возможности организации туров в Москву, Санкт-Петербург, Казань», — рассказала замглавы отдела продаж компании «Тари-Тур» Оксана Дмитриева.
В РСТ отмечают, что власти исламской республики в настоящее время занимаются развитием въездного туризма, в том числе из России. Так, летом этого года в Пакистане ввели бесплатные визы для туристов из РФ.
В прошлом году исламскую республику посетили более 98 тыс. иностранных туристов, более половины из них – граждане соседнего Афганистана.
Ранее стало известно, что Казань входит в пятерку популярных направлений для отдыха в ноябрьские праздники.
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