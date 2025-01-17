РСПП предложил ограничить сроки исковой давности по делам о деприватизации

Российский союз промышленников и предпринимателей разработал законопроект, уточняющий порядок исчисления сроков исковой давности при оспаривании в судах сделок приватизации. Об этом сообщает РБК со ссылкой на проект новеллы, подлинность которого подтвердил источник в РСПП.

Поправки в статью 42 федерального закона «О приватизации государственного и муниципального имущества» разработаны во исполнение поручения Президента РФ Владимира Путина, которое тот дал по итогам встречи с бизнесменами 16 декабря 2024 года.

В пояснительной записке авторы документа ссылаются на постановление Конституционного суда РФ от 31 октября 2024 года. Тогда КС решил, что сроков давности по делам об имуществе, приобретенном на коррупционные средства, быть не должно, но эта бессрочность не распространяется на дела, основанные на нарушениях при приватизации.

«Тем самым Конституционный суд фактически подтвердил необходимость руководствоваться сроками исковой давности при рассмотрении исков об оспаривании приватизации», — сказано в связи с этим в пояснительной записке.

Теперь РСПП предлагает исчислять десятилетние сроки исковой давности «со дня государственной регистрации перехода права собственности на недвижимое имущество по сделке приватизации либо со дня подписания документов, подтверждающих передачу иного имущества приобретателю по сделке приватизации».

Согласно статьям 196 и 200 Гражданского кодекса РФ, срок давности исчисляется с момента, когда лицо, чье право нарушено, узнало или должно было узнать о нарушении. Он составляет три года — но в любом случае не более десяти лет с момента нарушения права, констатирует издание.

Кроме того, предприниматели хотят, чтобы «наличие в исковом заявлении доводов о защите личных неимущественных прав и иных нематериальных благ» не считалось основанием для отказа судом в применении сроков исковой давности по делам о деприватизации.

Дело в том, что ранее Генеральная прокуратура, аргументируя необходимость отмены приватизации, использовала в том числе ссылку на нематериальные блага как способ преодолеть сроки давности.

При этом ведущий юрист Enforce Law Company Дмитрий Рыженков уверен, что если даже законопроект будет принят в редакции РСПП, прокуратура вместо необходимости защиты неимущественных прав начнет ссылаться на наличие коррупционной составляющей при реализации приватизационной сделки.