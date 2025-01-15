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СМИ: Путин поручил изучить вопрос сроков давности при деприватизации
Президент РФ Владимир Путин по итогам встречи с представителями бизнеса поручил Правительству страны совместно с Российским союзом промышленников и предпринимателей до 1 апреля 2025 года изучить вопрос о «порядке исчисления срока исковой давности» при оспаривании сделок приватизации. Об этом со ссылкой на два информированных источника сообщает РБК.
Встреча главы государства с предпринимателями состоялась 16 декабря. До нее президент РСПП Александр Шохин говорил, что бизнес намерен обсудить с Владимиром Путиным защиту активов, приватизированных в 1990-е годы.
По словам собеседников издания, цель рассмотрения вопроса о сроках исковой давности — защита права собственности добросовестных приобретателей имущества. Премьер-министру РФ Михаилу Мишустину и президенту РСПП Александру Шохину поручено при необходимости обеспечить внесение в законодательство соответствующих изменений.
При этом один из источников пояснил, что поручение должно быть выполнено с учетом постановления Конституционного суда РФ от 31 октября 2024 года. Тогда КС постановил, что сроков давности по делам об имуществе, приобретенном в результате коррупционных нарушений, быть не должно.
Вместе с тем Конституционный суд заметил, что эта бессрочность не распространяется на дела, основанные на нарушениях при приватизации. Впрочем, из разъяснений юристов следует, что соответствующая позиция КС не была четко сформулирована и не означала, что сроки давности по делам об отмене результатов приватизации не могут быть увеличены или пересмотрены как-либо иначе.
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