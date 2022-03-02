news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
Спорт
2 марта 2022  14:12
Дамир Садриев

РПЛ отменила перенос 22-го тура из-за отстранения сборной России от международных матчей

news_top_970_100

Клубы Российской Премьер-Лиги проголосовали за возвращение 22-го тура чемпионата на прежнюю дату — 19-20 марта. Об этом сообщает «РБ-Спорт».

По информации источника, представители клубов проголосовали за отмену переноса 22-го тура с 19-20 марта на 5 мая единогласно. 

Изначально 22-й тур РПЛ был перенесен на май в связи с просьбой сборной России дать время для подготовки к стыковым играм Чемпионата мира – 2022 против сборной Польши. Однако, после временного отстранения сборной России от матчей под эгидой ФИФА перенос решили отменить.

Напомним, ранее стало известно, что владелец московского «Спартака» Леонид Федун потерял до 80% своего финансового состояния.

#чемпионат России по футболу #Футбол
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100
Главное