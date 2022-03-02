РПЛ отменила перенос 22-го тура из-за отстранения сборной России от международных матчей

Клубы Российской Премьер-Лиги проголосовали за возвращение 22-го тура чемпионата на прежнюю дату — 19-20 марта. Об этом сообщает «РБ-Спорт».

По информации источника, представители клубов проголосовали за отмену переноса 22-го тура с 19-20 марта на 5 мая единогласно.

Изначально 22-й тур РПЛ был перенесен на май в связи с просьбой сборной России дать время для подготовки к стыковым играм Чемпионата мира – 2022 против сборной Польши. Однако, после временного отстранения сборной России от матчей под эгидой ФИФА перенос решили отменить.

Напомним, ранее стало известно, что владелец московского «Спартака» Леонид Федун потерял до 80% своего финансового состояния.