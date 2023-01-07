Минобороны РФ опубликовало видео Рождественского богослужения с участниками СВО

Минобороны России опубликовало кадры праздничного Рождественского богослужения с участием военнослужащих – участников специальной военной операции на территории одного из подразделений Западного военного округа.

В Рождественском богослужении так же приняли участие мобилизованные военнослужащие, завершившие цикл подготовки и боевого слаживания в учебных центрах Минобороны.

«Военные священники обеспечивают бойцам возможность приобщиться к церковным таинствам. Нередко, рискуя жизнью, священники не только служат молебны, но и причащают, исповедуют и крестят военнослужащих», – отметили в военном ведомстве, добавив, что в пример военным приводятся православные полководцы – такие, как Александр Невский, Дмитрий Донской, Федор Ушаков.

Военную спецоперацию Россия проводит на Украине с 24 февраля – в этот день о ее начале объявил Президент Владимир Путин. С 21 сентября по 28 октября проводилась частичная мобилизация, в ходе которой с учетом резервистов и добровольцев на службу отправились 313 тыс. человек.