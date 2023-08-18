РПЦ выступила с заявлением после освящения памятника Сталину в российском городе

Великолукская епархия проводит служебную проверку после того, как священник в городе Великие Луки освятил памятник Иосифу Сталину. В епархии завялили, что эта церемония официально ни с кем не согласовывалась.

Священнослужители Великолукской епархии участвовали в открытии памятника без благословения Епархиального управления. «Следует отметить, что их действия и высказывания не являются выражением позиции священноначалия Русской Православной Церкви и отражают их личные взгляды и убеждения. На данный момент проводится служебная проверка», – говорится в заявлении епархии.

Отмечается, что сама церемония прошла 15 августа.

Напомним, в прошлом году в Набережных Челнах установили первый памятник Сталину в Татарстане. Он появился на территории частной школы по желанию ее владельца. Позднее депутат Челнов предложила установить бюст вождю в парке Победы.