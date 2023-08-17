В 2026 году РПЦ вернет себе здания храмов, в которых сейчас находится СИЗО

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Церковь Макария Унженского и Желтоводского в Адмиралтейской слободе в Казани была закрыта в советские годы и переоборудована под следственный изолятор. «Татар-информу» удалось узнать детали передачи комплекса РПЦ в 2026 году.

Сейчас на территории ФКУ «СИЗО №2 УФСИН по РТ» находятся два исторических объекта: одноэтажная церковь постройки 1712 года и трехэтажная Макарьевская церковь 1916 года. C 1936 года здания храмов стали использовать как тюремное учреждение.

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Объекты находятся в собственности Российской Федерации и оперативном управлении ФКУ «СИЗО №2 УФСИН по РТ» и используются для содержания под стражей женщин, содержание отряда хозяйственного обслуживания, а также в качестве складов.

В 2019 году под руководством епархиального архитектора студент КГАСУ выполнил дипломный проект на тему «Реставрация комплекса церкви Макария Желтоводского в Адмиралтейской слободе Казани». Данный проект включает в себя историко-архивные исследования, архитектурный анализ объекта, обмеры и проект приспособления двух церквей. В особом режиме доступ на объект был обеспечен руководством СИЗО-2.

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Проектное предложение сохраняет оба здания церкви, соединяя их стеклянным куполом, в котором располагается винтовая лестница на хоры красного храма. Согласно проекту, в древней церкви сохраняется два боковых предела и трапезная для прихожан. Восстанавливаются верхние ярусы колокольни. В краснокирпичной церкви восстанавливаются основной алтарь и два боковых предела, а в подвальном этаже располагается кухня и хозяйственные помещения.

Согласно последней информации, предоставленной УФСИН РФ по РТ, перемещение лиц, содержащихся в здании церкви преподобного Макария Желтоводского в другие СИЗО республики, не предоставляется возможным. Передача здания церкви в собственность Казанской епархии возможна только после окончания строительства и ввода в эксплуатацию нового комплекса СИЗО на 1000 мест в Авиастроительном районе города Казани.

Пресс-служба Татарстанской митрополии в разговоре с «Татар-информом» сообщила, что ещё в 2019 году руководством ФСИН РФ было принято решение о выделении средств на проектирование и выполнение противоаварийных и консервационных работ на старой части церкви Макария Желтоводского, которая в последнее время не эксплуатируется.

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

В 2019 году на ООО «Проектно-реставрационная мастерская Казанской епархии РПЦ» было получено разрешение от УАИГ Казани на обследование объекта. Были выполнены работы по проведению инженерного обследования и работы по разработке проекта противоаварийных и консервационных мероприятий старого здания тюремного корпуса ФКУ СИЗО-2 УФСИН РФ по РТ.

В 2020 году было получено разрешение на производство работ и были выполнены противоаварийные и консервационные мероприятия здания тюремного корпуса: работы по ремонту, усилению аварийных конструкций здания, разборка не ремонтно-пригодных советских участков, возведение временной кровли.

Все вышеперечисленные работы были выполнены силами ООО «Проектно-реставрационная мастерская Казанской епархии РПЦ».

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

В пресс-службе поделились, что проект реставрации и приспособления под современное использование объекта культурного наследия включает в себя несколько разделов: «Предварительные работы», «Комплексные научные исследования», «Проект реставрации и приспособления», но из-за ряда причин разработка раздела проекта «Предварительные работы» в полном объеме невозможна.

Таким образом, разработка научно-проектной документации в полном объеме и дальнейшее проведение ремонтно-реставрационных работ возможна будет лишь после передачи объекта Казанской епархии РПЦ и полном освобождении всех помещений церкви, занятых ФКУ СИЗО-2 УФСИН РФ по РТ в начале 2026 года.

Ранее «Татар-информ» выяснил, когда будет завершено строительство нового изолятора в Казани.