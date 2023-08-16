Новый изолятор в Казани достроят к ноябрю 2025 года

Возведение нового следственного изолятора в Казани завершат осенью 2025 года. Здание появится в Авиастроительном районе города. «Татар-информ» выяснил несколько деталей, связанных с новым проектом.

В настоящее время в рамках федеральной целевой программы «Развитие уголовно-исполнительной системы (2018–2025 годы)» было выделено 6 млрд рублей и начато строительство следственного изолятора на 1000 мест.

Сейчас на строительной площадке ведутся подготовительные работы, возводятся временные здания и сооружения, монтируется временное ограждение. Срок окончания строительства по государственному контракту — ноябрь 2025 года. Срок окончания работ в ноябре 2025 года подтверждает генеральный подрядчик — ООО «Евростройхолдинг+».

Сейчас на территории СИЗО №2 УФСИН по РТ находятся два исторических объекта: одноэтажная церковь постройки 1712 года и трехэтажная Макарьевская церковь постройки 1916 года. C 1936 года здания храмов используются для размещения тюремного учреждения.

Согласно последней информации, предоставленной УФСИН России по РТ, перемещение лиц, содержащихся в здании церкви преподобного Макария Желтоводского, в другие СИЗО республики пока не представляется возможным. Передача здания церкви в собственность Казанской епархии возможна только после окончания строительства и ввода в эксплуатацию нового комплекса СИЗО на 1000 мест в Авиастроительном районе Казани, подчеркнули в ведомстве.