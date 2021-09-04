РПЦ не рассматривает вопрос пересмотра жития святых после слов Путина
Русская православная церковь не собирается пересматривать жития святых после слов Президента России Владимира Путина. Об этом заявил замуправделами Московской патриархии епископ Зеленоградский Савва (Тутунов) в своем Telegram-канале.
Ранее Президент России Владимир Путин дважды усомнился в версии убийства канонизированного РПЦ митрополита Московского и всея Руси Филиппа опричником Малютой Скуратовым-Бельским по приказу царя Ивана IV Грозного.
Накануне на пленарном заседании Восточного экономического форума во Владивостоке Путин конкретизировал свое понимание альтернативной версии событий. «Вторая версия простая — что он его не убивал и не проезжал там, а если проезжал, то проехал мимо», — приводит его слова ТАСС.
После этого член Синодальной комиссии по канонизации святых и межсоборного присутствия РПЦ — профессор Московской духовной академии протоиерей Владислав Цыпин в беседе с РИА Новости допустил исправление жития святителя Филиппа, если версия о том, что Малюта Скуратов непричастен к его смерти, подтвердится.
Епископ Савва увидел в этих словах иронию и подчеркнул: «<...> если по существу: никаких пересмотров житий святых на повестке дня не стоит».
Митрополит Филипп II (в миру — Федор Степанович Колычев) родился в 1507 году. Происходил из младшей ветви боярского рода Колычевых. В 1537 году постригся в монахи, в 1566-м стал митрополитом Московским. В 1568 году после того, как владыка обличил действия опричников, начался открытый конфликт между ним и Иваном Грозным.
В ноябре 1568-го Филипп был лишен сана и сослан в тверской Отроч монастырь. В декабре 1569-го видный деятель опричнины Малюта Скуратов-Бельский попросил у него благословить поход царя на Новгород, но тот отказался. После этого опричник задушил Филиппа подушкой и объявил, что тот умер от угара.
Уже в конце XVI века Филиппа начали почитать как святого. Первоначальный вариант жития был составлен в Соловецком монастыре, позднее его новую редакцию составил известный церковный писатель — святой Димитрий Ростовский. И современники, и позднейшие историки не сомневались, что митрополит был убит Малютой.