Путин усомнился в убийстве митрополита Филиппа опричником Малютой Скуратовым

Президент России Владимир Путин в ходе беседы с губернатором Тверской области Игорем Руденей усомнился в общепринятой версии убийства признанного святым митрополита Московского и всея Руси Филиппа (Колычева) опричником Малютой Скуратовым во времена царя Ивана Грозного.

Как отмечает пресс-служба Кремля, руководитель региона рассказал Президенту РФ о предложении передвинуть Речной вокзал Твери, включенный в число региональных памятников, и возродить основанный в 1265 году Отроч монастырь (обитель была снесена в 1930-е годы).

При этом Руденя уточнил: «Он (Речной вокзал — прим. Т-и) сделан на части того места, где была церковь. Это та церковь, где Малюта Скуратов задушил патриарха (митрополита — прим. Т-и) Филиппа». В ответ на это Путин лаконично заметил: «Это только одна из версий». Затем разговор перешел на другие темы.

Митрополит Филипп II (в миру — Федор Степанович Колычев) родился в 1507 году. Происходил из младшей ветви боярского рода Колычевых. В 1537 году постригся в монахи, в 1566-м стал митрополитом Московским. В 1568 году начался открытый конфликт между ним и Иваном Грозным, причиной которого стало обличение владыкой действий опричников.

В ноябре 1568-го Филипп был лишен сана и сослан в тверской Отроч монастырь. В декабре 1569-го видный деятель опричнины Малюта Скуратов попросил у него благословить поход царя на Новгород, но тот, согласно житию, ответил: «Делай, что хочешь, но дара Божиего не получают обманом». После этого опричник задушил Филиппа подушкой и объявил, что тот умер от угара в келье.

Уже в конце XVI века Филиппа начали почитать как святого. И авторы жития, и современники не сомневались, что митрополит был убит Малютой. Позднее эту версию поддержали отечественные историки XIX и XX веков, а также богословы и церковные историки. Сторонники канонизации Ивана Грозного пытались выдвинуть свои версии случившегося, но их мнение не было поддержано ни историками, ни Русской православной церковью.