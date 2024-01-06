Розыгрыш телефона, плов и хоровод: Буинское землячество устроило Новый год для детей

Фото: © Рустем Ахмадуллин

Сегодня в селе Исаково Буинского района Татарстана прошла традиционная новогодняя встреча возле елки. Организатором мероприятия стал выходец из этого села — глава Буинского землячества в Казани Ирек Закиров.

Новогоднее театрализованное представление состоялось при участии Деда Мороза и Снегурочки. Главные зимние волшебники водили хороводы, пели песни и проводили игры. Кульминацией стал розыгрыш лотерейных билетов. Главным призом был мобильный телефон.

Фото: © Рустем Ахмадуллин

Новогодний подарок получила Камиля Исхакова, которая приехала на новогодние каникулы в деревню. Она призналась, что испытала очень большую радость и поначалу даже не поверила в свое везение.

Ирек Закиров подчеркнул, что подобные мероприятия нужны, чтобы местные уроженцы чаще приезжали на малую родину. Он заверил, что и впредь будет делать всё возможное, чтобы «сохранить и дать развитие родному селу».

Фото: © Рустем Ахмадуллин

Всех гостей праздника угостили горячим пловом.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что буинцы устроили праздник для детей социального приюта «Теплый дом».